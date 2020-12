Toscana: difesa del suolo, 20,4 milioni per la mitigazione del rischio idrogeologico (2)

18 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Si tratta più in dettaglio di tutta una serie di interventi volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione del rischio idrogeologico. Riguardo alla ripartizione delle risorse, quasi 7 milioni sono destinati alla provincia di Firenze per la realizzazione di quattro interventi, altri 5 per quella di Massa (1 intervento) e quasi altrettanti per quella di Lucca (3 interventi). Due gli interventi previsti in provincia di Pisa, per un totale di 1,275 mln di euro, e uno ciascuno in provincia di Arezzo (1,813 mln) e Pistoia (690 mila euro).

Finora per questo tipo di interventi, a partire dal 2010, sono state messe a disposizione risorse pari a oltre 186 milioni di euro: oltre 95 provenienti dalle casse regionali e 90 da quelle statali.