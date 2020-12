Roma: Calenda a Sala, 'ricambio stima, speriamo di poter lavorare insieme'

18 dicembre 2020 a

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - "Ringrazio Giuseppe Sala per le parole di stima che ricambio. Speriamo di poter lavorare presto insieme. Non ho mai creduto nella rivalità Roma-Milano, mentre vedo moltissime sinergie possibili". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco per il Comune di Roma. Sala ha definito Calenda "un candidato credibile", in attesa che il Pd romano chiarisca la sua posizione.