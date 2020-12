SNAI – Serie A: Lazio-Napoli da triplaAtalanta-Roma, i precedenti dicono «1»

18 dicembre 2020 a

(Milano, 18 dicembre 2020) - Gattuso favorito nella sfida dell'Olimpico, ma la distanza in quota non è ampia. Immobile avanti a Lozano tra i bomber – Giallorossi mai vincenti con la Dea negli ultimi cinque scontri diretti, bergamaschi favoriti – Milan da «2» in casa del Sassuolo.

Milano, 18 dicembre 2020 – Uscito sconfitto ma a testa altissima da San Siro, dove ha a lungo dominato l'Inter anche in dieci uomini, il Napoli si tuffa domenica sera in un'altra trasferta complicata. Stavolta l'avversario è una Lazio sempre temibile, anche se quest'anno non riesce a brillare nel suo stadio, dove ha raccolto tre sconfite, due pareggi e una sola vittoria. Il pronostico degli analisti SNAI vira leggermente verso il «2» partenopeo, dato a 2,45, mentre il segno «1», si gioca a 2,85 e il pareggio è a 3,40. Parla napoletano anche il bilancio delle sfide più recenti: 8 vittorie del Napoli nelle ultime dieci gare (Coppa Italia compresa), per il resto un pareggio e un solo successo biancoceleste. Quella di Gattuso è la difesa meno battuta del campionato (nove reti in 11 partite) non considerando i tre gol a tavolino contro la Juve: possibile una gara da Under, che sul tabellone SNAI prevale di poco sull'Over (1,87 contro 1,83). Nel confronto tra possibili bomber, la spunta Immobile (2,25) su un Lozano rinato (2,75).

Al Gewiss gara da Over - Domenica è in programma anche un'altra partita di cartello, quella tra Atalanta e Roma al Gewiss Stadium. Quote nerazzurre, anche se la forbice non è ampia: segno «1» a 2,25, il «2» giallorosso si ferma a 2,95. L'ultima vittoria della Roma è datata 20 agosto 2017, proprio a Bergamo, e fu uno 0-1 firmato da Kolarov su punizione. Dopo di che si sono verificati tre successi atalantini e due pareggi, entrambi per 3-3. A proposito, la «X» è in quota a 3,65, un altro 3-3 pagherebbe 28 volte la posta. In ogni caso, si prevede un match con gol ed emozioni, tanto che l'Over non supera 1,43.

Sassuolo in calo - Dopo i due pareggi con Parma e Genoa, il Milan prova a tornare ai tre punti in casa del Sassuolo, che a sua volta ha “sporcato” un ottimo inizio di campionato con due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite. Rossoneri nettamente favoriti, a 1,97, gli emiliani si giocano a 3,50, la «X» viaggia a 3,85. Anche qui, Over nell'aria, a 1,53, Under che sale a 2,35.

Fiducia viola - Il tredicesimo turno comincia domani con un Fiorentina-Verona tendenzialmente da «1», giocabile a 2,15. I gialloblù nelle ultime due trasferte hanno battuto Atalanta e Lazio, un tris a Firenze vale 3,40. Sempre domani, la Juventus va a Parma da superfavorita, con il «2» a 1,37, malgrado negli anni scorsi contro la squadra emiliana i bianconeri abbiano sempre faticato (vedi il sofferto 2-1 del gennaio scorso). La sorpresa del Parma è offerta a 8,00, il pareggio è a 5,00. Equilibrio nel match di domenica tra Torino (2,60) e Bologna (2,65), avanti il Benevento (2,30) che ospita il Genoa (3,10). Senza problemi, almeno sulla carta, l'Inter (1,23) nel match di San Siro contro lo Spezia (11).

