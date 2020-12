Serie A: Milan da tre punti contro il Sassuolo. Lazio in cerca di riscatto contro il Napoli, ma i tifosi votano Gattuso

18 dicembre 2020 a

(Roma 18 dicembre 2020) - La capolista arriva al Mapei Stadium con la vittoria a portata di mano (1,95 contro il Sassuolo a 3,60) secondo i bookies. Stallo all'Olimpico tra Lazio (2,84) e Napoli (2,50)

Roma, 18 dicembre 2020 – Sassuolo - Milan sulla lavagna dei bookmakers sembra già scritta, eppure non tutti i tifosi sono dello stesso avviso. Se è vero, infatti, che la vittoria esterna dei rossoneri è quotata 1,95, contro un Sassuolo di parecchio lontano dal segno 1 (3,60), più della metà degli sportivi ha risposto al sondaggio di Planetwin365 dividendosi tra l'exploit casalingo degli emiliani (26%) e un pareggio (25%), che è anche il principale indiziato nella sezione dei risultati esatti più probabili secondo gli analisti: 1-1 a 8,19. Gli uomini di De Zerbi, dopo un inizio di stagione notevole, hanno conquistato una sola vittoria negli ultimi quattro incontri disputati, scivolando al quarto posto della graduatoria. Cinque punti li dividono dal primo posto occupato dal Milan, che dopo i due pareggi consecutivi in rimonta contro Parma e Genoa, non può permettersi ulteriori passi falsi. I precedenti tra le due squadre contano 14 sfide in massima serie e sorridono agli uomini di Pioli che hanno ottenuto 8 vittorie e 2 pareggi a fronte di sole 4 sconfitte. Lo scontro più recente risale allo scorso luglio, sempre al Mapei Stadium, dove finì 1-2: il secondo risultato più atteso anche domenica dagli analisti di Planetwin365 (8,64). Pioli potrebbe recuperare Ibrahimovic - a 1,80 la sua firma nel match - e spera in un lampo di Rebic (2,50), ancora a secco in questa stagione. In casa degli emiliani, atteso il ritorno al centro dell'attacco di Caputo (2,50), supportato da Berardi (3,00).

A pari punti con gli emiliani, c'è il Napoli che chiuderà la tredicesima giornata di Serie A, all'Olimpico contro la Lazio. I padroni di casa nella scorsa stagione riuscirono ad incanalare 21 risultati utili consecutivi, ma nel campionato in corso si trovano impantanati a metà classifica con 18 punti e non vincono in casa da quasi due mesi. Per questo, i bookies di Planetwin365 vedono i partenopei leggermente favoriti (2,50) sui biancocelesti (2,84), nonostante abbiano perso i principali scontri diretti in questo campionato (Milan, Inter e Sassuolo) ad eccezione del poker inflitto alla Roma. I quotisti prevedono un match in cui andranno facilmente a segno entrambe le formazioni (Gol 1,61) e suggeriscono un risultato esatto in perfetto equilibrio di 1-1 (6,92). Equilibrio che si ripercuote anche nell'orientamento dei tifosi, dove la differenza tra chi dice Lazio e chi Napoli è minima e, premia gli ospiti, con il 38% rispetto al 34% che risponde col segno 1 al sondaggio di Planetwin365. Davanti, Inzaghi si affida Immobile, ormai una certezza in termini di gol (2,15), mentre per il Napoli, i papabili marcatori sono Lozano - già sei reti all'attivo per il messicano (2,55) - e Petagna (3,25), in gol in due delle ultime tre partite giocate.

