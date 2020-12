Editoria: Assolombarda cede quote ne 'Il Cittadino di Monza e Brianza' a Davide Erba

18 dicembre 2020 a

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Assolombarda e Assolombarda Servizi insieme a Sesaab e a Fondazione Beato Talamoni Luigi, hanno ceduto, tramite Mb Edizioni, le rispettive quote della società editoriale Il Cittadino, con sede a Monza, editrice della testata “Il Cittadino giornale di Monza e della Brianza”. L'acquirente è Davide Erba, imprenditore con esperienza nel settore dell'editoria, che, acquistate tutte le quote di partecipazione al capitale del gruppo, subentra in qualità di socio unico alla guida del giornale.

"Con l'entrata dell'associazione nella compagine societaria sei anni fa e soprattutto dal 2018, la testata, fondata nel 1898, è stata rinnovata all'insegna del recupero dell'efficienza, con una forte attenzione al digitale, mantenendo solide radici con il territorio, con i valori della Brianza, della cultura religiosa, della solidarietà e con il tessuto imprenditoriale e sociale", spiega in una nota Assolombarda.