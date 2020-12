Coronavirus: Bonafede, 'decisioni difficili ma necessarie, ripartire in sicurezza a gennaio'

18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Dobbiamo portare avanti la battaglia contro il virus con determinazione, anche prendendo decisioni non facili, sulla base delle valutazioni della comunità scientifica. Il Cdm ha adottato misure importanti per queste festività natalizie: ristorando le attività in difficoltà, è necessario fare il possibile per proteggere la salute dei nostri cittadini, con l'obiettivo di ripartire in sicurezza a gennaio”. Lo afferma il capodelegazione del M5S Alfonso Bonafede.