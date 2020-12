Coronavirus: Conte, 'vaccino facoltativo ma sara' testato e sicuro, speriamo lo facciano tutti'

18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Non prevediamo obbligatorio il vaccino: lo offriamo facoltativamente ma abbiamo già iniziato a promuovere una campagna per spiegare a tutti che il vaccino sarà testato dalle istituzioni più accreditate in Europa e sarà sicuro. Sarà offerto a tutti e speriamo che tutti si predispongano ad accogliere questo trattamento". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti al termine del Cdm.