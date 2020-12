18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Sul Recovery Plan saremo "liberi di perfezionare fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo secondo questo piano. Non c'è nessun dogma, quello fin qui è stato un lavoro istruttorio. Non c'è nessun pacchetto. Dobbiamo cercare di essere tutti disponibili a questo confronto". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.