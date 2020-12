Scuola: Conte, 'lavoriamo per ripresa in presenza anche a superiori da 7 gennaio'

18 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Sapete che a questo governo sta particolarmente a cuore la piena ripresa delle attività in presenza nelle scuole, anche per i nostri alunni più grandi", per le scuole superiori. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

"Abbiamo programmato un recupero della didattica in presenza a partire dal 7 gennaio. Stiamo lavorando tantissimo. Proprio stasera, in una pausa del Cdm, i ministri interessati -Azzolina, De Micheli e Boccia- mi hanno informato che i tavoli delle prefetture stanno funzionando mediamente moto bene".

"Dobbiamo creare un completa sinergia ed è difficile integrare il sistema del trasporto scolastici con orari differenziate e le esigenze delle singole realtà. Farlo a livello nazionale era impossibile, per questo stiamo cercando di farlo a livello territoriale con tutte le autorità locali che stanno partecipando a questi tavoli. Per questo abbiamo fiducia per la ripresa in presenza evitando che si possano creare meccanismi di afflusso che possano creare criticità".