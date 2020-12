18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Un sistema liberaldemocratico non manda la Polizia in casa, a meno che non ci sia una flagranza di reato. Noi non entriamo nelle case degli italiani, è un decreto concepito come forte limite alla circolazione. Si esce con l'autocertificazione". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.