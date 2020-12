18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Non c'è nessun ritardo'' nella misure, che toccano un periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio. "Stasera il decreto va in gazzetta ufficiale, interveniamo preventivamente e contemporaneamente mettiamo sul piatto 645 milioni". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.