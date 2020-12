18 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo adottato in cdm un decreto che offre un punto di equilibrio tra la stretta e le deroghe necessarie comunque in considerazione dell'importanza sociale e ideale che queste festività hanno". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.