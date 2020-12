Milano: kit per creare banconote, 2 denunciati per tentata truffa da 40mila euro

19 dicembre 2020 a

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione Milano Rogoredo e del Nucleo Operativo della compagnia Milano Porta Monforte, hanno denunciato per il reato di tentata truffa in concorso, due uomini, originari del Camerun, di 45 e 27 anni, il primo dei quali con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La vittima è un ristoratore italiano di 32 anni che, nei primi giorni di novembre, anche a causa delle difficoltà economiche provocate dall'attuale emergenza sanitaria, decide di mettere in vendita il proprio ristorante, pubblicando un annuncio sul web.

Dopo qualche giorno, viene contattato da un potenziale acquirente, il quale gli chiede un appuntamento nel suo locale. All'incontro, si presentano due uomini distinti e ben vestiti, i quali, dopo essersi presentati come investitori immobiliari, propongono al ristoratore un affare di tutt'altro genere. Estraggono da un trolley una cassaforte contenente numerosi fogli di carta nera, della dimensione delle banconote da 100 euro, oltre a una serie di coloranti e prodotti chimici che, a loro dire, gli avrebbero permesso di trasformare quelle finte matrici in banconote vere.

Detto fatto. Gli stranieri catturano l'attenzione del titolare del locale attraverso una dimostrazione pratica durante la quale, ponendo una banconota autentica tra due fogli neri e utilizzando particolari solventi, gli fanno credere di essere riusciti a trasferire i colori della cartamoneta sui doppioni scannerizzati. Da una banconota se ne ottengono tre. Una tipologia di truffa conosciuta come 'Black money scam'.