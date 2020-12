Milano: kit per creare banconote, 2 denunciati per tentata truffa da 40mila euro (2)

19 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - I presunti truffatori si fanno consegnare dalla vittima una banconota vera, la trattano con sostanze chimiche, la pressano assieme a due matrici (in realtà si tratta di semplici fotocopie in bianco e nero) e, approfittando di un momento di distrazione della vittima, sostituiscono i fogli neri con due banconote vere, facendole credere di aver moltiplicato il denaro.

Il raggiro si dovrebbe concludere con la vendita delle matrici e delle sostanze chimiche dietro pagamento di denaro. In questo caso al ristoratore vengono chiesti 40.000 euro in contanti ma quest'ultimo, insospettito, avvisa subito i carabinieri, i quali, avendo compreso il tentativo di truffa in atto, si presentano all'appuntamento fissato per concludere l'accordo, bloccando i due mentre tentano di allontanarsi dal ristorante.

Sottoposti a perquisizione personale, vengono trovati in possesso di numerose mazzette di fogli di carta di colore nero riproducenti banconote da 100 euro, due bottiglie ricoperte di gesso, un flacone di soluzione fisiologica, tre siringhe e carta d'alluminio. Il materiale è stato sequestrato e i due sono stati denunciati. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi volti a verificare se, in passato, siano state commesse altre truffe con analoghe modalità. L'indagine è coordinata dal pubblico ministero di Milano Luca Gaglio.