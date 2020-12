Toscana: Consiglio regionale si riunisce martedì e mercoledì (2)

19 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Tra gli altri atti, una modifica alle disposizioni in materia di guide turistiche; due proposte di risoluzione in merito alla predisposizione di un piano regionale di vaccinazione contro il Covid-19 e sulle indicazioni per l'approvazione di specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attività dell'Agenzia regionale di sanità per l'anno 2021; il bilancio d'esercizio 2019 dell'Agenzia regionale di sanità.

La proposta di legge recante modifiche alle disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio.

La proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e differimento del termine per l'approvazione delle varianti. Infine, una comunicazione della Giunta regionale in merito alle vicende collegate alla cooperativa sociale Serinper e una mozione per l'avvio di una indagine conoscitiva sul caso.