Como: ferì alla testa un uomo con un machete in stazione, arrestato

19 dicembre 2020

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Ha tentato di uccidere un uomo a colpi di machete, riuscendo solo a ferirlo gravemente, e per un 34enne di origine libica sono scattate le manette per tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I militari del nucleo Operativo di Cantù (Como) e della stazione di Mozzate, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto a carico di B.A., non in regolare sul territorio e in Italia senza fissa dimora, responsabile dell'episodio avvenuto la serata di lunedì 14 dicembre alla stazione di Locate Varesino.

I militari erano intervenuti subito nella sala d'attesa della stazione ferroviaria dove un uomo - un 38enne cittadino nigeriano - era stato colpito alla testa con un machete impugnato da uno sconosciuto. Il ferito trasportato all'ospedale di Varese è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Gli investigatori dell'Arma hanno guardato le immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza, identificando nel 34enne l'autore del ferimento. Alcuni testimoni hanno riconosciuto l'arrestato come l'uomo che quella sera si aggirava con un machete vicino alla stazione ferroviaria.

Dopo prolungati servizi di pedinamento, il 34enne è stato localizzato a Varese dove è stato bloccato. Il fermato è stato portato nella casa circondariale di Como, su disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di giudizio di convalida.