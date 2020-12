Milano: Comune, 2 bandi a sostegno canone concordato per famiglie e under 35

19 dicembre 2020 a

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Nuove misure di sostegno al canone concordato. Il Comune di Milano spinge sull'affitto a costi accessibili, e pubblica due avvisi per l'attuazione di misure sperimentali a favore dei nuovi contratti a canone concordato per famiglie e per giovani under 35. "Misure di per sé importanti rispetto alle specificità del mercato delle locazioni a Milano, caratterizzato da canoni d'affitto alti e molto alti, ma che in questa fase emergenziale prodotta dalla crisi sanitaria da Covid-19 risultano particolarmente urgenti e necessarie", si legge nella nota di Palazzo Marino.

Entrambi i bandi prevedono che gli inquilini abbiano un Isee pari o inferiore a 30mila euro l'anno e che le domande vengano presentate online dal proprietario dell'alloggio per cui si richiede il contributo. Con il primo avviso, denominato 'Superaffitto', verranno erogati contributi a copertura dei canoni pari a 5 mensilità per ogni anno del periodo di durata contrattuale (3 più 2 anni), fino a un massimo di 2mila euro l'anno: 10mila euro complessivi, dunque. Il contributo sarà versato direttamente al proprietario in un'unica rata negli ultimi 5 mesi di ogni anno tramite bonifico bancario. A copertura del 'Superaffitto' sono stanziati 1,2 milioni di euro: di questi, 800mila sono riservati al sostegno di nuclei familiari genericamente intesi, e 400mila dedicati specificamente a giovani inquilini di età inferiore ai 35 anni.

In entrambi i casi, si dovrà trattare della sottoscrizione di nuovi contratti (che dovranno essere presentati entro tre mesi dal riconoscimento del contributo, pena l'esclusione), con importo non superiore a 9mila 600 euro annui: non potranno accedere, quindi, proprietari con locazioni già avviate, nemmeno nel caso intendessero modificarle adeguandole al canone concordato. Il contributo verrà assegnato, previa verifica dei requisiti e delle condizioni d'accesso, fino ad esaurimento delle risorse.