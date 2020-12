Milano: Comune, 2 bandi a sostegno canone concordato per famiglie e under 35 (2)

19 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Il secondo avviso, denominato 'Superaffitto breve', con una copertura economica di 100mila euro è un primo esperimento di incentivo per le locazioni brevi rivolto esclusivamente a giovani, studenti e lavoratori, di età compresa tra i 20 e i 35 anni che intendono risiedere in case o stanze in affitto sempre a canone concordato, ma con contratti brevi, della durata massima di 18 mesi. I contributi arriveranno fino ad un massimo di 800 euro in caso di contratti di locazione di alloggi per una durata pari a 18 mesi, oppure di 400 euro nel caso si tratti di stanze. Se il contratto ha una durata inferiore ai 18 mesi, il contributo verrà ridotto proporzionalmente ed erogato con le stesse modalità.

Sarà in ogni caso versato al proprietario in un'unica data tramite bonifico bancario, una volta superati i 2/3 del periodo di locazione previsto nel contratto. Questo secondo bando scadrà il 31 gennaio 2021, e varrà per appartamenti e stanze il cui contratto potrà essere sottoscritto fino al 30 settembre 2021. "Stiamo insistendo sull'affitto a canoni accessibili per costruire nella nostra città una maggiore articolazione dell'offerta di case in locazione capace così di intercettare la nuova domanda", spiega l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti.

"In questa fase così delicata per Milano il Superaffitto si propone di favorire l'utilizzo degli appartamenti vuoti e non utilizzati che, proprio a causa della pandemia, sono aumentati. In particolare le misure rivolte ai giovani guardano agli studenti e ai lavoratori che per periodi più o meno lunghi cercano di trovare soluzioni alla domanda di casa a costi per loro sostenibili. In questo Milano ha bisogno di lavorare su se stessa e di superare la forte polarizzazione che segna il mercato abitativo nella città: canoni pubblici bassi e molto bassi, canoni privati alti e molto alti. In mezzo il nulla e di quel 'mezzo' la nostra città, oggi più di ieri, ha molto bisogno", conclude. Per entrambi i bandi sarà l'Agenzia sociale per la locazione Milano Abitare convenzionata con il Comune a veicolare i versamenti destinati ai beneficiari, ovvero direttamente i proprietari degli alloggi.