19 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - E' in corso una riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia con le Regioni per coordinarsi sulla riaperture delle scuole dal 7 gennaio. In collegamento anche i ministri dell'Istruzione Lucia Azzolina, dei Trasporti Paola De Micheli, della Salute Roberto Speranza e dell'Interno Luciana Lamorgese.