Coronavirus: Zingaretti, 'Pd ha spinto per nuove misure, no errori come in estate'

Roma, 19 dic. Adnkronos) - "Il Governo ha varato nuove misure di contenimento, molto severe, per contenere la pandemia. Accanto a questo ha definito e programmato nuovi sostegni per le attività economiche colpite. È stata una scelta giusta e il Partito Democratico, la nostra delegazione ha sollecitato e spinto in questa direzione. Ce ne assumiamo tutta la responsabilità". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb.

"La prima manovra economica per la ripresa è il contenimento della pandemia e troppe vite sono state interrotte a causa dell'aumento dei contagi. Abbiamo evitato gli errori di sottovalutazione commessi questa estate e messo a tacere le folli teorie negazioniste che hanno avuto un'influenza negativa sui comportamenti di molti".