Manovra: senatori Pd, 'Iva al 10% per asporto è scelta opportuna'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "E' importante e positivo che alla Camera venga presentato un emendamento alla Manovra di Bilancio che fissa l'IVA per il delivery e il cibo d'asporto al 10%. Siamo molto soddisfatti che ci sia la condivisione per una scelta che, alla luce della situazione che stiamo vivendo, appare opportuna e che, rivolgendoci al governo, avevamo sollecitato”. Così in una nota i senatori del Pd Mauro Laus, Tommaso Nannicini e Dario Stefàno.