Coronavirus: Rosato, 'Italia paese con mortalità più alta, assurdo no al mes'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - “L'Italia è il Paese al mondo con la più alta mortalità da coronavirus, secondo quanto rilevato dalla Johns Hopkins University, che monitora costantemente l'andamento della pandemia. Possiamo discutere a lungo sui motivi, ma non ci dovrebbero essere dubbi che serva investire di più in sanità”. Così Il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un post su Facebook, che prosegue: “Lo diciamo ancor di più oggi a tutti quelli che per motivi meramente ideologici, senza uno straccio di motivazione tecnica, continuano a dire di no al Mes”.