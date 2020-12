Toscana: Giani, 'Con nuova Strada regionale 429 vinta una sfida' (2)

19 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - “La Valdelsa sogna la sr429 da almeno 20 anni - ha detto il presidente Giani nel suo intervento - Oggi si chiude una sfida del passato e se ne apre una nuova e molto ambiziosa. La volontà di dare un nuovo tracciato a quella che era una via di comunicazione importantissima, ma inadeguata ai nuovi volumi di traffico e pericolosa per la presenza di alberi e per il continuo attraversamento di centri urbani, viene da lontano ed ha incontrato numerosi ostacoli, tecnici, giudiziari ed amministrativi. Finalmente dal 2016 la gestione commissariale della Regione Toscana ha dato concretezza e ritmo alla sua realizzazione, arrivando in pochi anni a realizzare quello che ormai sembrava un miraggio".

"Abbiamo assistito alle progressive inaugurazioni dei lotti V e VI, da Empoli a Dogana, e delle opere accessorie, spesso anche idrauliche, ad essi collegate - ha aggiunto Giani - Oggi apriamo al traffico il lotto IV e completiamo il tracciato originale della variante, un passo di estrema importanza per la città di Castelfiorentino, per l'empolese e la Valdelsa. Ma in questi anni di gestione regionale si è deciso di fare della sr429 una strada di importanza logistica strategica, unendo il tracciato con Certaldo e Poggibonsi, collegando, di fatto, la Fi-Pi-Li con la Firenze-Siena. Entro la fine del mio mandato voglio tornare qui a inaugurare una nuova sr 429, questa volta completa da Empoli a Poggibonsi”.

“Il nuovo tratto di Sr 429 che andremo a realizzare, il lotto III - spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli - sarà costruito tramite appalto semplice regionale, dunque senza la gestione commissariale che ha caratterizzato il resto dell'opera. Andrà dalla rotatoria di Casenuove fino a Certaldo, dove si ricollegherà con i lotti I e II già realizzati e noti come ‘variante di Certaldo'. La gara di appalto è in corso. I lavori saranno assegnati entro l'estate del 2021 e dovranno concludersi entro il 2024, facendo della nuova Sr 429 un'arteria strategica per i collegamenti e la logistica toscana”.