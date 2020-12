Toscana: Giani, 'Con nuova Strada regionale 429 vinta una sfida'

19 dicembre 2020 a

Firenze, 19 dic. - (Adnkronos) - La nuova Strada regionale 429, variante al vecchio e pericoloso tracciato dal valore complessivo di oltre 100 milioni di euro, è finalmente pronta e agibile. Il tratto finale dell'infrastruttura - il lotto IV di 5,7 km che va dalla rotatoria di Dogana (Comune di Castelfiorentino) a quella in località Casenuove (Comune di Gambassi Terme, ma a poche centinaia di metri dal centro cittadino di Castelfiorentino) - è stato inaugurato oggi dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dall'assessore regionale alle infrastrutture, Stefano Baccelli.

Insieme a loro erano presenti al giro inaugurale lungo la nuova infrastruttura il nuovo prefetto di Firenze Alessandra Guidi, il sindaco metropolitano Dario Nardella, i sindaci dei Comuni interessati Alessio Falorni (sindaco di Castelfiorentino e Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa), Brenda Barnini (sindaco di Empoli), Paolo Campinoti (sindaco di Gambassi Terme), il consigliere regionale, Enrico Sostegni, e il commissario straordinario regionale per la realizzazione dell'opera, Alessandro Annunziati.

L'evento inaugurale, svolto nel rispetto delle normative per la sicurezza anti-Covid, si è articolato in due momenti: prima un giro inaugurale in auto lungo il nuovo tratto, con soste nei pressi delle opere più significative; a seguire ritrovo al ponte di acciaio sul Rio Petroso, dove si è tenuto un simbolico taglio del nastro da parte del presidente Giani.