Libia: sindaco Mazara, 'mi aspettavo che in questi mesi istituzioni venissero qui'

Mazara del Vallo (Trapani), 19 dic. (Adnkronos) - "Io mi aspettavo che in questi mesi un uomo delle istituzioni venisse a Mazara del Vallo. Abbiamo sentito la mancanza che un uomo delle istituzioni venisse qui a Mazara durante questi giorni a portarci la vicinanza delle istituzioni". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, dopo l'incontro in videoconferenza con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Ogni volta che chiedevamo di essere ricevuti lo siamo stati, solo che una loro visita questo avrebbe avvicinato di più le istituzioni alla comunità - dice il sindaco - attenzione, però, vorrei sottolineare che la mia non è una critica. Sono contento per l'esito della vicenda".