Astronomia: Inaf, lunedì Giove e Saturno mai così vicini in ultimi 4 secoli** (2)

(Adnkronos) - Lo spettacolo astronomico sarà tanto imperdibile quanto fugace: i due pianeti restano visibili meno di due ore prima di scomparire dietro la linea dell'orizzonte, e già dalla sera successiva cominceranno di nuovo ad allontanarsi lentamente nel cielo, procedendo lungo le loro orbite. Per l'occasione, che si ripeterà solo nel 2080, alcune sedi Inaf distribuite in tutta la penisola – Bologna, Roma, Padova, Palermo e Trieste – hanno unito le loro forze e realizzeranno in diretta l'evento "Giove e Saturno: l'incontro dei giganti", che sarà possibile seguire a partire dalle 17:00 di lunedì 21 dicembre sui canali Facebook e YouTube di EduInaf.