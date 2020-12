Firenze: shopping natalizio senza criticità, non sono stati rilevati assembramenti

19 dicembre 2020 a

a

a

Firenze, 19 dic. - (Adnkronos) - Oggi a Firenze, durante lo shopping natalizio, non sono state rilevate particolari criticità. Le aree a senso unico pedonale hanno funzionato e anche il software per rilevare assembramenti non ha registrato alert. E' quanto fa sapere Palazzo Vecchio.

"Rinnoviamo l'appello alla massima attenzione, al rispetto del distanziamento e ad usare tutte le precauzioni anticontagio anche per domani – hanno detto gli assessori alla sicurezza Benedetta Albanese e alla mobilità Stefano Giorgetti - giorno di shopping prenatalizio in zona gialla e quindi particolarmente a rischio. Noi abbiamo intensificato i controlli e predisposto queste misure con lo scopo di agevolare la mobilità pedonale. Ma serve buonsenso, equilibrio e responsabilità da parte di tutti".