Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il Mes è il sistema meno costoso per reperire i soldi sul mercato. Il Mes va utilizzato subito per realizzare una sanità di prossimità più efficiente, per assumere più medici e infermieri, per affrontare una terza ondata di coronavirus. Gli italiani non sanno mai cosa devono fare e questo crea problemi anche per la salute". Lo dice Antonio Tajani, vice presidente di Fi, a Punto Europa su Rai Parlamento.