Coronavirus: Rosato, 'Italia non è modello come diceva Conte, problemi gestione'**

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "La pandemia non si è fermata, l'Italia ha il tasso di mortalità più alti in Europa. Non siamo un modello per il mondo come qualcuno ha detto o sosteneva qualche mese fa, ma abbiamo problemi di gestione". Così Ettore Rosato, di Iv, senza nominarlo riserva una stoccata al premier Giuseppe Conte. "Noi ora siamo preoccupati per le vaccinazioni anti-Covid, non siamo riusciti a gestire quelle anti-influenzale...".