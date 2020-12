20 dicembre 2020 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Complice "la pandemia, Conte ha accumulato un potere che nessun premier ha avuto prima di lui". Ora "serve collegialità, non un uomo solo al comando. Questo paese non li ha mai sopportati gli uomini soli al comando". Lo dice Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva, in un'intervista ad 'Agenda' su Skytg24.