Manovra: IV, 'misure a tutela dei lavoratori fragili' (2)

20 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - “Noi di ItaliaViva lo denunciamo da settimane, anche con ordini del giorno, atti di sindacato ispettivo e ripetuti Interventi in aula. Siamo contenti che finalmente il Governo ci abbia ascoltato e - sottolineano - sia stato possibile estendere le misure dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021”.

“Un bel risultato arrivato grazie a un intenso lavoro in Commissione che ha trovato la convergenza di tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione per porre finalmente rimedio a una terribile ingiustizia. Ora speriamo che a breve si possa anche chiarire, una volta per tutte, che le assenze dei lavoratori fragili dovute al pericolo da Covid non possono essere computate nel periodo di comporto. Questo eviterà il rischio di licenziamenti e contenziosi per tanti cittadini che stanno già vivendo una situazione difficilissima da mesi”.