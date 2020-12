Sicilia: patto federativo Lega-Movimento per autonomia, Salvini 'pronti per governare'

20 dicembre 2020 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Patto federativo in Sicilia tra Lega e Movimento per la Nuova Autonomia. L'accordo è stato ufficializzato con l'obiettivo di mettere in campo progetti e idee per la crescita dell'isola. Tra i punti qualificanti lo sviluppo infrastrutturale partendo dal Ponte sullo Stretto, l'alta velocità Catania-Messina-Palermo, il completamento dell'anello autostradale e i collegamenti interni ed esterni con un porto e un aeroporto hub. Lega e Movimento per la Nuova Autonomia propongono anche una fiscalità di vantaggio decennale, lo sviluppo dell'agroalimentare siciliano, investimenti sul turismo, vera autonomia basata su etica e responsabilità, meno burocrazia e lotta senza quartiere alla criminalità.

In vista delle prossime elezioni regionali, in calendario nel 2022, Lega e Movimento per la Nuova Autonomia lavorano per indicare un proprio candidato presidente per tutto il centrodestra. “Mentre il governo nazionale litiga per le poltrone e pensa a tassare, chiudere in casa gli italiani e aprire i porti- dichiara Matteo Salvini - la Lega e il Movimento per la Nuova Autonomia immaginano progetti concreti per i siciliani e per tutta Italia. In Sicilia, la Lega sta già dimostrando le proprie capacità lavorando su Beni Culturali e Identità. Siamo già pronti a governare e faremo sempre di più e sempre meglio”.