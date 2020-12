Coronavirus: Bezzini, 'Toscana pronta ad aumentare capacità di tracciamento' (3)

20 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Siamo ufficialmente partiti: il successo della prima fase, che partirà nei primi giorni di gennaio, è un passaggio decisivo nella battaglia contro il Covid. Domenica 27 dicembre, invece, è prevista una prima vaccinazione simbolica in tutta Europa, nel segno della speranza per l'anno nuovo. Noi ci siamo e la Toscana è pronta", dichiara Bezzini.

Nel lungo post Bezzini ricorda infine che sono "passati quasi due mesi dal 22 ottobre, giorno in cui ho ricevuto dal presidente Eugenio Giani la delega di assessore regionale al diritto alla salute e alla sanità, un ruolo di grande responsabilità che ho cercato di svolgere da subito con il massimo impegno e la maggior dedizione possibile. Era il momento più difficile per la nostra regione, i giorni della crescita esponenziale della curva del contagio in Toscana (ultima settimana di settembre: circa 1000 casi; ultima di ottobre: oltre 15mila), in cui le nostre strutture sanitarie erano sotto pressione. Una seconda ondata nella quale il nostro sistema ospedaliero ha comunque saputo reggere l'urto di quasi 700 ricoveri in più rispetto alla prima".

"Ci siamo messi subito al lavoro - chiarisce Bezzini - attuando una strategia forte e decisa volta a potenziare e affinare tutta la filiera di contrasto al Covid, dall'aumento del numero di tamponi e recupero del tracciamento (oggi stabilmente tra il 99 e il 100%), alla disponibilità di posti letto negli ospedali e apertura di nuove strutture, come il Centro Covid Pegaso di Prato, passando per il raddoppio del numero delle Usca, delle camere negli alberghi sanitari e dei posti letto di cure intermedie".