Coronavirus: Mazzeo, 'In Toscana oggi 483 nuovi casi positivi'

Firenze, 20 dic. - (Adnkronos) - In Toscana "oggi nuovi casi sono 483 su 3.935 soggetti testati (12,3% positivi) e 10.922 tamponi analizzati (di cui il 4,42% positivo). A questi si aggiungono i 2.013 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. I comuni toscani senza nuovi casi oggi sono 158. I ricoverati sono 1.150 (37 in meno rispetto a ieri), di cui 187 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri)". Lo fa sapere Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, con un post su Facebook.

Mazzeo ricorda poi che oggi in Toscana è "il primo giorno in zona gialla: finalmente siamo un pochino più liberi e molte attività potranno riaprire ma occorre essere prudenti e responsabili per evitare la terza ondata e nuove chiusure".