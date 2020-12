Coronavirus: Bezzini, 'Toscana pronta ad aumentare capacità di tracciamento'

20 dicembre 2020 a

Firenze, 20 dic. - (Adnkronos) - "Uno sforzo complessivo di tutto il sistema sanitario regionale, soprattutto in termini di organizzazione, risorse e coordinamento unitamente ai comportamenti corretti di gran parte dei cittadini e alle misure restrittive, ha prodotto risultati concreti. Ma attenzione: sarebbe un errore fatale abbassare la guardia proprio ora. Il tragico numero dei decessi ce lo ricorda ogni giorno, così come il dolore delle vittime e dei loro cari". Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità della Toscana, Simone Bezzini, in un post su Facebook.

"Il rischio di una terza ondata è reale e bisogna continuare a lavorare per spezzare le catene del contagio - spiega Bezzini - Anche per questo stiamo attivando nuove progettualità per aumentare la capacità di testing, con campagne di screening rivolte sia alle scuole che ai territori più a rischio. Un protocollo tutto toscano che vedrà la luce nei prossimi giorni".

Bezzini illustra poi la prima fase della campagna di vaccinazione anti Covid in Italia e, in particolare, in Toscana. "Ormai ci siamo, manca poco e noi siamo al lavoro per far funzionare al meglio, in tutte le complesse fasi del processo, quella che sarà una campagna di vaccinazione senza precedenti. Una sfida che vinceremo se sapremo essere uniti, coordinati e partecipi dell'intero meccanismo", commenta Bezzini.