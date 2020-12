Coronavirus: Giani, 'In Toscana 483 nuovi positivi su 10.922 tamponi molecolari'

20 dicembre 2020 a

Firenze, 20 dic. - (Adnkronos) - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 483 su 10.922 tamponi molecolari e 2.013 test rapidi effettuati". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando il bollettino giornaliero con i dati della pandemia da coronavirus.

Giani ricorda poi l'iniziativa appena lanciata "Anche tu puoi dire grazie": è una bacheca che "abbiamo affisso in ogni ospedale della Toscana per ringraziare chi combatte da mesi in prima linea: grazie a tutte le donne e uomini del nostro insostituibile sistema sanitario! #ToscanasiCura".