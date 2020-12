20 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Stiamo per fermare i voli dalla Gran Bretagna. Abbiamo deciso di assumere questa decisione stamattina dopo un confronto con nostri scienziati e dopo aver avuto modo di colloquiare con i ministri della Salute dei principali paesi Ue. Ho parlato anche con il ministro della Salute inglese. E' una misura precauzionale". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In mezz'ora in Più.