Manovra: Pd, 'abrogato art. 108, tutelato Terzo Settore'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "La Commissione bilancio ha abrogato stamattina l'articolo 108 della proposta di Legge di Bilancio. Qualche ligio funzionario aveva proposto assurdi oneri amministrativi e fiscali per molti enti del terzo settore, in particolare del mondo associativo, con costi e impegni che avrebbero indebolito le forme di partecipazione e civismo nelle nostre comunità. Bene dunque il ripensamento, insieme alla nostra volontà di semplificare presto il quadro fiscale". Lo dichiara Stefano Lepri, primo firmatario dell'emendamento abrogativo e responsabile del terzo settore per la Segreteria nazionale Pd.