Governo: Bordo, 'Rosato parli per Iv e il suo 2%, per il Pd parliamo noi'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Rosato parli a nome di Italia Viva, che rappresenta il 2% degli italiani. Per il Pd, che è invece cresciuto in questi mesi e che loro volevano distruggere, parliamo noi". Così il vicecapogruppo del Pd alla Camera Michele Bordo.

"I renziani non provino a scaricare le loro difficoltà sulle altre forze della maggioranza. Per quanto ci riguarda, ribadiamo che in questo momento non serva una crisi ma un patto di legislatura che permetta di rilanciare l'azione di governo. Il Pd continuerà a lavorare per rafforzare e dare una prospettiva politica a questa maggioranza rispetto alla quale non ci sono alternative", conclude.