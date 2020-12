Manovra: Gelmini, 'grazie a Fi misure per autonomi, scuole paritarie, turismo e auto'

20 dicembre 2020 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "L'azione di Forza Italia e del centrodestra ha permesso alla Commissione Bilancio della Camera di approvare importanti modifiche alla manovra per dare risposte immediate a partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti, alle scuole paritarie, al settore del turismo, al comparto Automotive". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Ci sarà 1 miliardo di euro per il 2021 da destinare all'esenzione contributiva di lavoratori autonomi e professionisti. Per gli stessi abbiamo ottenuto la cosiddetta continuità reddituale e operativa attraverso veri e propri ammortizzatori sociali: l'importo mensile dell'indennità, calcolato sul 25% dell'ultimo reddito semestrale, non potrà essere superiore a 800 euro e inferiore a 250 euro".

"Le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilita avranno un finanziamento di 70 milioni; altri 20 milioni di euro andranno al sistema di istruzione tecnica superiore (Its). E poi il kit per la digitalizzazione: la didattica a distanza deve essere accessibile a tutti".