Manovra: Annibali (Iv), 'rifinanziato reddito di libertà per vittime violenza'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Bene l'approvazione del mio emendamento alla Manovra che rifinanzia anche per il 2021 e per il 2022 il Fondo per il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di difficoltà economica". Così la deputata di Italia Viva, Lucia Annibali.

"Un primo passo per rendere strutturale una misura nata per sostenere il processo di liberazione delle donne e dei loro figli dalla violenza e per garantire loro una occasione di rinascita, di ricostruzione del proprio progetto di vita e di pieno sviluppo delle proprie capacità”.

“Proprio in questi giorni è stata sancita l'intesa in Conferenza Stato Regioni sullo schema di Dpcm per la definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al Reddito di libertà, che diventa quindi pienamente operativo”, conclude.