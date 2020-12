Manovra: Lega, 'Iva 10% per asporto come per servizio al tavolo'

20 dicembre 2020 a

Roma, 20 did. (Adnkronos) - "Iva per il cibo da asporto al 10% come per il servizio al tavolo. Grazie ad un nostro emendamento alla legge di Bilancio, ora approvato, è stato possibile fare finalmente chiarezza su un pasticcio tra governo e Agenzia delle Entrate. Già nei giorni scorsi avevamo sollecitato l'allineamento delle due aliquote, anche alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia Ue in proposito. Esprimiamo dunque soddisfazione. Il comparto della ristorazione e tutti gli altri esercizi commerciali che somministrano cibo sono in ginocchio. Ci auguriamo che almeno su questo fronte non ci siano più brutte sorprese". Così i deputati della Lega in commissione Bilancio: Massimo Garavaglia, Giuseppe Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Emanuele Cestari, Silvana Comaroli, Rebecca Frassini, Vannia Gava, Paolo Paternoster.