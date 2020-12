Manovra: Brescia-Sibilia, '20 mln l'anno per riforma polizia locale'

20 dicembre 2020 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Primo importante passo per la riforma della polizia locale. Con l'ok all'emendamento del MoVimento 5 Stelle alla manovra, stanziamo 20 milioni all'anno per finanziare quest'intervento molto atteso da chi in ogni comune garantisce la sicurezza di prossimità. L'istituzione del fondo che potrà essere incrementato obbliga ora il Parlamento ad approvare la riforma entro il 2021 e a cancellare tutti i fallimenti del passato”. Così gli esponenti del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Brescia e Carlo Sibilia, rispettivamente presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e sottosegretario all'Interno.

“L'impegno del MoVimento 5 Stelle è molto chiaro. A gennaio completeremo le audizioni e poi esamineremo il testo. Mi auguro che le opposizioni collaborino per portare avanti questa riforma. Donne e uomini della polizia locale meritano un nuovo quadro normativo in linea con le mutate esigenze di sicurezza e all'altezza del loro impegno” spiega Brescia.

“Un gesto di attenzione importante. Sicurezza e dignità sono le nostre parole chiave e questo stanziamento lo dimostra. Chi si affida alla credibilità per ottenere i risultati ci trova sempre presenti” commenta il sottosegretario Sibilia.