Coronavirus: Boccia trasmette a regioni ordinanza stop voli Gb'**

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha trasmesso nel pomeriggio alla Conferenza delle Regioni l'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, relativa al blocco del traffico aereo con Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alle disposizioni per chi ha soggiornato o transitato nel territorio del Regno Unito negli ultimi 14 giorni al fine di attuare immediatamente le disposizioni sanitarie previste". Lo rende noto l'ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.