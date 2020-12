Coronavirus: De Micheli, 'stop voli Gb misura di prudenza, immediata applicazione'**

20 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "L'ordinanza del ministero della Salute che sospende tutti i voli in partenza dalla Gran Bretagna diretti in Italia fino al 6 gennaio è un provvedimento imposto dalla prudenza, per consentire agli scienziati di accertare la reale portata del pericolo della variante del Covid scoperta a Londra". Lo scrive su Fb la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli.

"Ho dato pertanto disposizione all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per la sua immediata applicazione, ed è già stato emesso l'avviso di interdizione del traffico aereo dal Regno Unito. Per chi si trova in Italia ed è rientrato dalla Gran Bretagna sono in vigore tutte le necessarie azioni di controllo e prevenzione sanitaria".