Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Siamo al lavoro per far liberare Patrick Zaki e riportare in Italia Chico Forti, siamo impegnati per la verità' per Giulio Regeni e Mario Paciolla, morto in Colombia". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di Che tempo che fa. "E' il momento che l'intera Unione europea si schieri sui diritti umani e in particolare sui casi Regeni e Zaky".