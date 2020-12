Eni: espande presenza in Emirati Arabi Uniti (2)

21 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Descalzi ha spiegato che "l'aggiudicazione del Blocco 3 offshore segue quella del 2019 per i Blocchi offshore 1 e 2 in consorzio con gli stessi partner. Essa rappresenta un ulteriore importante passo verso la realizzazione della strategia per rendere Eni protagonista nel settore dell'oil and gas ad Abu Dhabi, regione leader nel settore, contribuendo attraverso la nostra esperienza nell'esplorazione ad aggiungere ulteriori risorse e a sfruttare tutte le potenziali sinergie con i giacimenti circostanti. Inoltre, rafforza il nostro rapporto con il nostro importante partner Pptep. Il blocco 3 offshore rappresenta un'opportunità stimolante che può liberare un valore significativo grazie all'esplorazione e alla valutazione dei giacimenti superficiali e profondi".

Sultan Al Jaber ha sottolineato che "questa concessione rafforza ulteriormente la partnership tra Adnoc ed Eni, lungo tutta la catena del valore, e con Pttep, che opera in uno dei mercati chiave per il nostro greggio ed i nostri prodotti. Ciò conferma ancora una volta il nostro approccio mirato alle partnership ad alto valore aggiunto che contribuiscono alla giusta combinazione di capitale, tecnologia, capacità e accesso al mercato per accelerare lo sviluppo delle risorse di idrocarburi di Abu Dhabi. Nonostante le condizioni di mercato instabili, stiamo procedendo molto bene nella seconda tornata di aggiudicazioni ad Abu Dhabi, e questo conferma il nostro potenziale di risorse di livello mondiale e l'ambiente di investimento stabile e affidabile degli Emirati Arabi Uniti".

Eni è presente ad Abu Dhabi dal 2018 dove opera nelle concessioni Umm Shaif e Nasr Offshore, con una quota del 10%, nella concessione Lower Zakum, con una quota del 5%, nella concessione di Ghasha, per la quale si sta approssimando la decisione finale di investimento, con il 25%. L'attuale produzione netta è di circa 50mila barili al giorno, in linea con le attuali quote concordate dai membri dell'Opec+. Nel 2019 Eni si è aggiudicata nella prima gara internazionale competitiva due concessioni esplorative offshore, i blocchi offshore 1 e 2. Eni inoltre partecipa con una quota del 20% in Adnoc Refining. Eni negli Emirati Arabi Uniti è presente anche negli emirati di Sharjah e Ras Al Khaimah.