Rapporto sulle tendenze visive per il 2021 di Depositphotos, con approfondimenti delle agenzie creative internazionali

NUOVA YORK, 21 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Depositphotos, una delle principali piattaforme mondiali di contenuti visivi con una libreria di oltre 190 milioni di file, ha appena pubblicato il rapporto annuale sulle tendenze visive. Il progetto "Tendenze visive del 2021: vivere una nuova realtà" esplora come la comunicazione visiva è cambiata alla luce dell'anno appena trascorso per scoprire una sorta di mappa per brand e creatori di contenuti che lavorano con le immagini nel 2021.

I simboli di ottimismo, il nostro benessere fisico e digitale, l'ispirazione nella natura e i toni della terra sono alcuni indizi sulle principali caratteristiche e temi della comunicazione visiva nel 2021. I video mordi e fuggi che durano pochi secondi stanno guadagnando popolarità online poiché mantengono gli utenti coinvolti con storie autentiche e un formato di contenuto divertente. Altre aree da esplorare e sperimentare sono nuovi formati di contenuti interattivi che integrano esperienze sonore e multisensoriali e la ludicizzazione nel design.

"Il nostro mondo è cambiato notevolmente nell'ultimo anno e non è mai stato così entusiasmante esplorare come si sta muovendo la comunicazione visiva per il prossimo futuro. Il rapporto sulle tendenze 2021 è ricco di nuove informazioni per i brand e i creatori di contenuti che mirano a rendere la nuova realtà che stiamo vivendo più emozionante e stimolante. Abbiamo collaborato con agenzie creative pluripremiate a livello internazionale ed esperti del settore per fornire ulteriori suggerimenti e consigli che potrebbero dare una spinta a tutti i progetti nel prossimo anno." - Maria Sibirtseva, Responsabile dei progetti creativi presso Depositphotos

Guarda le Tendenze Visuali 2021 Manifesto

Le agenzie creative con cui Depositphotos ha collaborato per questo progetto includono Droga5 London, Design Bridge, Active Theory, Your Majesty, Dentsu ACHTUNG!, Publicis, Leo Burnett Ukraine, Saatchi & Saatchi Ukraine, [isdgroup], Locomotive, ed esperti di Google.

Nel rapporto sulle "Tendenze visive del 2021", puoi saperne di più su eventi online, AR e intelligenza artificiale, su come sta cambiando l'esperienza utente con i brand e su quali argomenti continueranno a formare l'estetica di oggi.

Informazioni su Depositphotos

Depositphotos è una delle principali piattaforme di contenuti al mondo, con una libreria di 190 milioni di foto, video e vettoriali. Depositphotos promuove una community di 100.000 creativi che pubblicano le loro opere per aiutare i clienti di 192 paesi in tutto il mondo a dare forma alle loro idee. La sede dell'azienda è a New York, con uffici a Milano, Kiev, Mosca e Limassol.

