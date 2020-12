Governo: Amendola, 'chiarimento o palla al Quirinale, per Pd no altre maggioranze' o

21 dicembre 2020 a

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "E' importante arrivare a un chiarimento in questa maggioranza perché l'interesse generale del Paese viene prima di quello dei partiti. Io mi auguro si troverà un chiarimento nelle prossime giornate, è evidente che se non ci fosse tutta la scelta è relativa alle prerogative del capo dello Stato che è persona saggia e di grande coesione nazionale". Lo ha detto Enzo Amendola a Rainew24.

"Come Pd noi non abbiamo mai nascosto che se questa maggioranza andasse in crisi non ce ne sarebbe un'altra in Parlamento. Non è una notizia riservata, lo abbiamo sempre detto in modo sereno", ha sottolineato il ministro delle Politiche Ue.