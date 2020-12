21 dicembre 2020 a

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "I soldi che ci dà l'Europa mettiamoli sulla Sanità, si chiama Mes, 36mld di euro per gli ospedali, i dottori, i nostri studenti. Io penso che questa cifra sia da prendere subito, Lega a Movimento 5 stelle no perchè sono populisti e anti europei come al tempo del Conte I". Lo dice Matteo Renzi in un video su Twitter.